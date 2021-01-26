فى ذكري ميلادها.. تعرف على وصية سعاد حسني قبل وفاتها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكري ميلاد سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني، وتعد واحدة من أهم نجمات مصر فى جيلها، قدمت العديد من الأعمال الفنية المميزة مابين الكوميدي والتراجيدي والرومانسي، وكل مرة قادرة على إقناعك بالشخصية.

وصية سعاد حسني قبل وفاتها:



قال طبيب سعاد حسني إنها أبلغته بوصيتها الأخيرة، وطلبت منه تنفيذها إذا ما أصابها سوء. وأوضح أن الوصية تضمنت تعهده بعدم نشر أي صور تخص فترة مكوثها في العاصمة البريطانية لندن، حفاظا على صورتها المعروفة لدى المشاهدين، خاصة أن شكلها ومظهرها كان قد تغير كثيرا بسبب الوزن الزائد والتقدم في العمر، كما أوصته أن يحرص على زيارة قبرها في كل مرة يزور فيها مصر.

يذكر أن سعاد حسني شاركت في أعمال كل نجوم السينما ووقفت أمام العمالقة مثل احمد مظهر ورشدي أباظة وعماد حمدي ويوسف وهبي وعادل إمام ونور الشريف وحسين فهمي وحسن يوسف ويوسف شعبان، وأخرج لها كبار المخرجين امثال سمير سيف وعلى بدرخان ويوسف شاهين .