من خلال "دوت الخليج الفني".. أحمد التهامي يوجه رسالة إلى منتخب كرة اليد بعد تأهله لربع النهائي

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان أحمد التهامي رسالة إلى أبطال كرة اليد، وذلك بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني.

وقال التهامي ل"دوت الخليج الفني" لأبطال منتخب كرة اليد"اولا مبروووك لمنتخبنا الوطني لكرة اليد لتأهله لربع النهائي، كل النجاح والتوفيق، انتوا بطمعونا في البطولة بلعبكم وأدائكم الجميل، كل النجاح ليكم يا رجالة ياولاد النيل".

وتابع"ربنا يوفقكم فى ماتش الدنمارك، الدنمارك فرقة كبيرة وقوية بس انتوا قدها ياولاد النيل، ربنا معاكم يامقاتلين يارجالة".

يذكر أن آخر أعمال التهامي فيلم "زنزانة ٧" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، عبير صبري، منة فضالي، مايا نصري، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخا، وأحمد التهامي، وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت