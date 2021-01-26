تعرف علي رسالة شذى لـ محمد الصغير بعد إصابته بكورونا

حيث نشرت شذى صورة تجمعهما وعلقت قائله:"يشهد ربنا ان الراجل ده قمه في الاحترام و في التواضع و الشطاره نموذج لراجل عمل نفسه من الصفر يتمنى اي شاب يكون زييه أنا بكتب الكلام ده علشان هو محتاج دعواتنا كلنا ان ربنا يشفيهم الفيرس الخطير اللي معيشنا في رعب و لان حالته حرجه لعل ربنا يستجيب مننا ربنا يشفيك يا عمو محمد و يرجعك لينا بالسلامه يا رب يا راجل يا جدع يا ابو قلب طيب و ابيض ربنا يشفيك".