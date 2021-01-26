تعرف علي رسالة شذى لـ محمد الصغير بعد إصابته بكورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - طالبت الفنانة والمطربة شذى متابعيها بالدعاء لمحمد الصغير مصفف الشعر ووالد الإعلامية مها الصغير ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
وفي سياق آخر طرحت شذى مؤخرًا أغنية "أجمل أوقات"، وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم ومن إنتاج شركة Sphinx Media Productions لمالكها المنتج محمد حامد.
حيث نشرت شذى صورة تجمعهما وعلقت قائله:"يشهد ربنا ان الراجل ده قمه في الاحترام و في التواضع و الشطاره نموذج لراجل عمل نفسه من الصفر يتمنى اي شاب يكون زييه أنا بكتب الكلام ده علشان هو محتاج دعواتنا كلنا ان ربنا يشفيهم الفيرس الخطير اللي معيشنا في رعب و لان حالته حرجه لعل ربنا يستجيب مننا ربنا يشفيك يا عمو محمد و يرجعك لينا بالسلامه يا رب يا راجل يا جدع يا ابو قلب طيب و ابيض ربنا يشفيك".
وفي سياق آخر طرحت شذى مؤخرًا أغنية "أجمل أوقات"، وهي من كلمات محمد عاطف، ألحان مدين، وتوزيع وسام عبد المنعم ومن إنتاج شركة Sphinx Media Productions لمالكها المنتج محمد حامد.