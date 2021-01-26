نادر حمدي عن صورته مع زوجته: "ربنا عوضني بأحلى عروسة"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الملحن نادر حمدي منذ قليل صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر نادر بالصورة برف زوجته من حفل زفافهما وعلق على الصورة وكتب : سيبها بظروفها والحمد لله ربنا عوضني بأحلى عروسة عقبالكم.

يشار أن الملحن نادر حمدي وجه منذ أيام رسالة مليئة بالحب لصديقه الفنان محمد عطية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر نادر حمدي مجموعة صور جديدة له برفقة صديقه الفنان محمد عطية، وذلك خلال تواجده في حفل زفافه على المنتجة سارة حسني، وعلق عليهم قائلاً :"لما يبقى عندك صاحب بجد بيقف معاك و بيستحملك و فاهمك أكتر من نفسك".

وكان الملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي قد احتفل بزفافه من المنتجة سارة حسني، منذ أيام قليلة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الشاعر تامر حسين، والفنان أكرم حسني، وحاتم فهمي، وعزيز الشافعي، والإعلامي ممدوح موسى، وأحمد إبراهيم،و أحمد فهمي، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، وتوما، ومحمد نور.

