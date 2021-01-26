مها الصغير تدعو لوالدها عقب تدهور حالته الصحية

القاهرة - محمد ابراهيم - دعت الإعلانية مها الصغير لوالدها محمد الصغير وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بكورونا.

وشاركت صورة له، ودعت له بكلمات تعبر عن الحزن والأسى على حالته الصحية.

يذكر أن الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا قد شاركت مؤخرا صورة لوالدها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت قائله: "محمد الصغير ابويا وحب عمري حبيبي ونور عيني وحرمه امي اجمل واقوي واطيب قلب ملكة العلايلي ارجو الدعاء له بالشفاء العاجل، اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير"؟".