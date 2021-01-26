(خاص).. محمد نجاتي: "ضربة معلم وصل للجمهور عشان فيه تيمة شعبية جميلة"

وأوضح محمد نجاتي في تصريح خاص لـ"دوت الخليج الفني"، أن ما حمسه للمشاركة في" ضربة معلم " هو أن المسلسل يتناول لطبيعة الحياة الشعبية في مصر، ولإحتوائه على العديد من الرسائل الاجتماعية الهامة منها علاقة الابن بوالدته، والصديق بصديقه، مُشيرًا إلى أن شخصية "صلاح" التي قدمها خلال الأحداث لم يسبق له تقديمها من قبل.

وأضاف محمد نجاتي :"المسلسل فيه تيمة شعبية جميلة، مسلسل معمول من الناس بالتأكيد إنه هيوصل للناس، كمان في رسايل مهمة منها علاقة الابن بأمه والصاحب بصاحبه، وفي تصاعد درامي رحلة صعود جابر، شخصيتي جديدة عليا أول مرة ألعبها، ورد اللي مبتحبوش وبيتجوزها رغم إنها بتحب صاحبه دي كلها مشاعر وأحاسيس أول مرة ألعب دور بالشكل ده في الدراما".

وقال محمد نجاتي أنها المرة الأولى التي يتعاون فيها مع المخرج إسماعيل فاروق، رغم أنه تجمعه علاقة صداقة قوية به، مُضيفًا :" ويعتبر أول مرة مع أتعاون فيها مع رجب كل الحاجات كانت مخلياني متشجع جدًا إن اقدم التجربة دي ".