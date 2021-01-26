الله يعافيه يارب.. أصالة تطالب الدعاء لمحمد الصغير بعد إصابته بكورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة أصالة رسالة لمحمد الصغير مصفف الشعر ووالد الإعلامية مها الصغير رسالة خاصة وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حالياً

ونشرت أصالة صورة لمحمد الصغير برفق ابنته مها وعلقت قائله:" أطيب قلب بنت معلقة بأبوها الله يحفظهلك يا مها الغالية ونحتفل بسلامته قريب يارب .. محمد الصغير الغالي علي الكل وحبيب الكل الله يعافيه يارب العالم".

سياق آخر، طرحت أصالة مؤخرًا، أغنية جديدة حملت اسم "والله وتفارقنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، توزيع طارق مدكور.

والجدير بالذكر أن أصالة نصري مرحت منذ عدة أيام ألبومها الغنائي الجديد"لا تستسلم"، وهو باللهجة الخليجية، واحتوى الألبوم على 20 باللهجة الخليجية، وهم"وش كنت أقول"، "يا مثبت"، "ما اعرف انطق"، "رفقا"، "الطف بحالى"، "والله وتفارقنا".