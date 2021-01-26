تثير رعب معجبيها على إنستجرام نور اللبنانية تنشر مشهد خروج الجن من جسدها بمسلسل جمال الحريم

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت النجمة اللبنانية نور حالة من الرعب والإعجاب في ذات الوقت لدى متابعيها على حسابها الرسمي على انستجرام بعد نشرها لمشهد خروج الجن من جسدها ضمن أحداث مسلسل الإثارة والرعب جمال الحريم والذي يُعرض حالياً على قناة DMC الساعة 8 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

بعد أن أخفقت كل محاولاتها العديدة للتخلص من الأرواح الشريرة التي تسكن جسدها، تمكنت المذيعة الشهيرة نور والتي تقوم بدورها نور اللبنانية، من طرد هذه الأرواح على يد شيخ صالح، كان قد لجأ إليه يوسف زميلها في العمل والذي يؤدي دوره خالد سليم. ويبدو من المشهد مدى تمكُن الجن من جسد نور حتى أنك كمشاهد تشعر وكأنه سيسلبها روحها في سبيل خروجه منها.

وهو المشهد الذي أثار إعجاب متابعي النجمة نور على حسابها الرسمي على انستجرام، حيث أشادوا بإتقانها للدور والذي جعلهم يصدقونها لدرجة أنهم شعروا بالخوف. ومن بين التعليقات التي تلقتها نور "حسيت بيكي لإني مريت بنفس التجربة"، "من المشاهد التي تحبس الأنفاس"، "أبدعتي بجد أنا بعد المشهد ده قومت سقفتلك"، "إبداعك بهالمشهد مؤكد، ما بعرف شو قول بس فعلاً تستاهلي أحسن ممثلة"، "رعب"، "والله مش طبيعي اللي عملتيه أحسن مشهد شفته في الدراما.. تحفة".

مسلسل جمال الحريم من إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وبطولة نور اللبانية، دينا فؤاد، خالد سليم، حازم سمير، صلاح عبد الله، وأشرف مصيلحي، ومن إنتاج شركة سينرجي.