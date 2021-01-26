سعاد حسني تتصدر تويتر في ذكرى ميلادها

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #سعاد_حسني، احياء لذكرى ميلادها.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏26/1 ذكرى ميلاد السندريلا ‎#سعاد_حسني" و "‏الله يرحم الفنانة سعاد حسني".

وقال آخرون "‏عندما يجتمع الفن والروح والجمال في شخص واحد، السندريلا سعاد حسني ، الله يرحمها" و "‏‎الله يرحمها.... ويحتسبها شهيدة غدر بها مجرم أن شاء الله في ميزان حسناتها والله غفور رحيم أما خفة دمها وروحها وجمالها لن يأتي بعدها أبد‎#سعاد_حسني".

تحل اليوم الثلاثاء 26 يناير ذكري ميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني والتي قدمت العديد من الإعمال الفنية علي مدار مشوارها الفني الكبير .

كان لسعاد حسني 3 وصايا طلبتها من صديقها الدكتور عصام حسني، طبيب التخدير وعلاج الأورام، والذي شرع لتنفيذها بعد رحيلها، وأول وصية هي كتابة كتاب عن أسرارها وهو ما حققه لها بالفعل.

وكشف عصام حسني في تصريحات لبرنامج صباح البلد :"أن الوصية الثانية أن يزور قبرها في كل مرة يزور مصر وهو أمر يلتزم به بشكل مستمر والوصية الثالثة عدم نشر أي صور تخص الفترة التي كانت تقضيها في لندن وهو ما التزم به أيضا".