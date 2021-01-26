نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تصوير مسلسل "قضد الكسر" لنيللي كريم بحضور جمال العدل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد اليوم هو اليوم الأول لتصوير مسلسل "ضد الكسر" للفنانة نيللي كريم، وذلك بإشراف المخرج جمال العدل.

مسلسل "ضد الكسر" سيتم تغيير اسمه حيث أنه اسم مؤقت للمسلسل، وتم الإنتهاء من اختيار عدد من الفنانين المشاركين في العمل والتحضيرات الأساسية له.