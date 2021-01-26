نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة رنا رئيس بفيروس كورونا في المقال التالي

وكتبت "رئيس" قائله: "عملت مسحة انهاردة وطلع عندي کورونا ياريت أي حد اتعامل معايا يخلي باله وادعولي بالشفاء".

وتشارك رنا رئيس في مسلسل "ضل راجل" مع الفنان ياسر جلال، ويشارك فى بطولة العمل هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

يذكر أن الفنانة رنا رئيس شاركت في مسلسل "جمال الحريم" مع الفنانة نور اللبنانية وخالد سليم.

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة الشابة رنا رئيس، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".