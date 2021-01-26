نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح حسين فى إطلالة جديدة على شاطئ البحر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان سامح حسين، جمهوره ومتابعيه بصورتين له على شاطئ البحر، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
حيث ظهر سامح حسني، في الصور من على شاطي البحر، وعلق على الصورة قائلاَ:" شتي في مصر، نويبع".
يذكر أن أخر أعمال الفنان سامح حسين السينمائية كانت في فيلم "عيش حياتك"، الذى تم عرضه في فبراير من العام الماضي، تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة، ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة التي يعمل بها، يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، لأنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه، تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيوني، وشارك سامح في البطولة: ساندي، إدوارد، سامية الطرابلسي، مها أبوعوف، أحمد حلاوة، أحمد التهامي.
يذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان سامح حسين، هو مسلسل "سرايا حمدين"، ويتشارك من خلاله البطولة مع نيرمين ماهر، وراندا البحيري، ومحمد ثروت، وإيناس مكي، وأحمد حلاوة، وإيمان السيد، وعماد رشاد، ومصطفى أبو سريع، وعلاء مرسي، وجيهان خليل، وياسر الطوبجي، وأحمد التهامي، وندى عادل، وكارولين عزمي، وإبرام سمير".