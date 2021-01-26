نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوك الشخصية.. محمد رجبب يبهر متابعيه كواليس مسلسل "ضربة معلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان محمد رجب التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

ونشر رجب منذ قليل مجموعة صور له من كواليس مسلسل "ضربة معلم" ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق علي الصورة وكتب : ضربة معلم.. جابر أبو المكارم.

يشار أن مسلسل ضربة معلم تصدر الحلقة الأخيرة تريند محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث حظيت الحلقة الجديدة بمتابعة آلاف المشاهدين.

مسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج إسماعيل فاروق، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين.

