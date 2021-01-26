حسام تحسين بيك يفتح النار على عابد فهد.. والأخير "تفاجئت"

عابد فهد كان له حق الرد، وقال خلال برنامج the insider بالعربي: "أحداً لا يكتسب الموهبة في سنة أو بالصدفة، بل نتيجة البحث الطويل والتراكم والتجارب".

تحسين رأى أن فهد لا يمتلك الموهبة، وأنه وصل إلى هذه المرحلة من النجومية بـ"ضربة حظ".

محمد يوسف

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