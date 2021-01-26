نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام تحسين بيك يفتح النار على عابد فهد.. والأخير "تفاجئت" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - هاجم الممثل السوري القدير حسام تحسين بيك، مواطنه الفنان السوري عابد فهد، وذلك خلال تصريحات صحافية أثارت الجدل.
تحسين رأى أن فهد لا يمتلك الموهبة، وأنه وصل إلى هذه المرحلة من النجومية بـ"ضربة حظ".
عابد فهد كان له حق الرد، وقال خلال برنامج the insider بالعربي: "أحداً لا يكتسب الموهبة في سنة أو بالصدفة، بل نتيجة البحث الطويل والتراكم والتجارب".
وختم حديثه بأنه على كل حال يحترم بيك ويقدر فنه ولكنه تفاجأ من تصريحه.