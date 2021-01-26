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مي عمر تتألق في احدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها ب صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشيهر "إنستجرام".

حيث ظهرت مي عمر في الصورة باطلالة كلاسيكية، وعلقت على الصورة قائلة: " أشعة الشمس في ذهني ".

في سياق منفصل، يعرض حاليًا لـ مي عمر مسلسل "لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا بالتزامن مع عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي واستطاع في تصدر التريند يوميا بعد عرض كل حلقة.

ويشاكر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

 

العمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وإدوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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