مي عمر تتألق في احدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

حيث ظهرت مي عمر في الصورة باطلالة كلاسيكية، وعلقت على الصورة قائلة: " أشعة الشمس في ذهني ".

في سياق منفصل، يعرض حاليًا لـ مي عمر مسلسل "لؤلؤ" الذي حقق نجاحا كبيرا بالتزامن مع عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي واستطاع في تصدر التريند يوميا بعد عرض كل حلقة.

ويشاكر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" عدد من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.