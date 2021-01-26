نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل حفل راشد الماجد في دبي لهذا السبب في المقال التالي

وجاء قرار التأجيل عقب وفاة والدة الفنان راشد الماجد الأسبوع الماضي، بعد صراع مع المرض حيث حزن عليها "الماجد" حزنا شديدا.

وتوجه راشد الماجد بالشكر لكل من أدى واجب العزاء من خلال تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "خالص الشكر والعرفان لكم جميعًا على تعازيكم ومواساتكم لنا لمصابنا الجلل بفقيدتنا الوالدة الغالية رحمها الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرزقها بفضله ورحمته الفردوس الأعلى من الجنة وأن يحفظكم جميعًا وأن لا يريكم أي مكروه في عزيزٍ لديكم إنا لله وإنا إليه راجعون".

أحمد جودة - القاهرة - تقرر تأجيل حفل المطرب السعودي راشد الماجد، والذي كان من المقرر إقامته يوم 29 الجاري ضمن حفلات مهرجان دبى للتسوق.