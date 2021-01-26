محاضرة تناقش مستويات اللغة العربية المعاصرة بالسلطنة

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية محاضرة بعنوان (مستويات العربية المعاصرة بالسلطنة) من إعداد فريق اللغة والأدب باللجنة وقدمها الدكتور علي بن حمد الفارسي وأدارتها الدكتورة فاطمة بنت ناصر المخينية وذلك على برنامجي زووم ويوتيوب.

تطرق الدكتور علي الفارسي في محاضرته الى مستويات اللغة العربية المعاصرة بالسلطنة متناولا خمسة محاور وهي فصحى التراث والعربية الفصيحة المعاصرة وعامية المتنورين وعامية الأميين ولغة المغتربين.

تأتي المحاضرة ضمن الفعاليات والبرامج الثقافية والتي تنفذها لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية خلال شهر يناير ٢٠٢١ وذلك لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية فيما سيشهد شهر فبراير القادم جملة من الفعاليات موزعة على مدار الشهر تشتمل على جلسة حوارية بعنوان التنمية في عمان وتطلعاتها المستقبلية وأمسية شعرية وجلستين حواريتين بالتعاون مع جمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي الأولى بعنوان الحركة القومية العربية في الخليج العربي ١٩٤٨ – ١٩٦٨ والثانية بعنوان التاريخ الاسلامي : أزمة التقديس وإشكالية النقد وتختتم فعاليات الشهر بمحاضرة بعنوان ملامح الحداثة في الشعر المعاصر.