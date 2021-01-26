ندوة في “بيت الزبير” حول (مارادونا .. الأدب وكرة القدم)

مسقط ـ “الوطن” :

تنظم مؤسسة بيت الزبير في الثامنة من مساء اليوم ندوة بعنوان (ماردونا .. الأدب وكرة القدم) حيث تستضيف مجموعة من الباحثين والكتاب ذوي الاهتمام الرياضي لتقديم خمس أوراق عمل في الموضوع.

سيقدم الدكتور حسن مدن وهو كاتب وناقد بحريني ورقة عن “مارادونا في الأدب” ، بينما سيقدم المترجم المصري محمد الفولي ورقة عن “الأدب الكروي”، وسيقدم الكاتب والإعلامي سليمان المعمري ورقة حول “كرة القدم في الأدب العالمي” أما الصحفي والشاعر المصري سيد محمود فستتطرق ورقته للحديث عن “كرة القدم في الأدب العربي” وأخيرا ستقدم الكاتبة الدكتورة منى حبراس ورقة عن “كرة القدم في الأدب العماني”.

الجدير بالذكر أن هذه الندوة تستحضر مارادونا اللاعب الذي غادر عالمنا في نوفمبر من العام الفائت كرمز كروي معروف، كما تناقش بدايات الأدب الكروي وعوامل انتشاره في بلدان دون غيرها، وأهم أعمال الأدب التي حفلت بكرة القدم على المستويات العالمية والعربية والمحلية.

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