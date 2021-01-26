فن ومشاهير

ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

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القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت "صبري" في الصورة، بعبائة طويلة باللون الروز، وبشعل منسدل على ظهرها وميك أب هادئ حيث أبهرت متابعيها من خلال هذه الإطلالة.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري كان مسلسل "فرصة تانية"، وهو من تأليف مصطفى جمال وإخراج مرقس عادل، وعالجه دراميا محمد سيد بشير، وأنتجه شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة‎.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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