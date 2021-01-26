ياسمين صبري تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت "صبري" في الصورة، بعبائة طويلة باللون الروز، وبشعل منسدل على ظهرها وميك أب هادئ حيث أبهرت متابعيها من خلال هذه الإطلالة.