للبنانية يارا تخبئ في جعبتها مفاجأة سارة بعيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة يارا لتصوير أولى أغنيات ألبومها الخليجي الجديد والذي سيتم صدوره خلال الأيام الأولى من شهر فبراير، وسيكون الألبوم بمثابة هدية يارا في يوم الحب 2021.

وفي التفاصيل، الألبوم الجديد من المقرر أن يتضمن 8 أغنيات تحمل إسم "غير الناس" وهي أول أغنية لها باللهجة العراقية وستقوم بتصويرها مع المخرج نويل باسيل في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن يارا تعاونت في هذا الألبوم مع أبرز الشعراء والملحنين في العالم العربي، ومن إشراف الملحن والمنتج طارق أبو جودة.

واحتفالا بعيد الحب، يارا تستعد لإحياء حفل "عيد العشاق" في الحادي عشر من فبراير في قاعة "أرينا فيستفال" بدبي وبمشاركة الفنان العراقي سيف نبيل.