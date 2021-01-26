أندرو محسن لـ دوت الخليج: الهجوم على القاهرة السينمائي كان مريبا.. قدمنا دورة قوية في ظرف استثنائي.. حوار

فريق البرمجة قدم كل ما يملك لجذب أكثر الأفلام شهرة ونجاحا خلال عام 2020
أرفض ما تم نشره عن تقييمات الدورة الماضية من قبل بعض الصحفيين
تباينت الأراء حول المستوى التي ظهرت عليه دورة مهرجان القاهرة السينمائي الـ42، بين الإشادة على المجهود والعمل وسط ظروف صحية لم تكن الأفضل، وبين سخط له وجاهته على خلفية ظهور بعض الأخطاء الفنية والتنظيمية.
وقال أندرو إن فريق البرمجة قدم كل ما يملك لجذب أكثر الأفلام شهرة ونجاحا خلال عام 2020 للمشاركة بالمهرجان، وساهم في ذلك اوجود سم المنتج محمد حفظي على رأس المهرجان، وسمعة "القاهرة السينمائي" العريق في المنطقة.
وشدد على أن الدورة الأخيرة لا تنتقص من قدر المهرجان أو أهميته اذا ما تم وضعها في اطارها الصحيح وتفهم الظروف القاسية التي كان يعمل فيها الجميع، سواء على مستوى لجان التحكيم أو حضور الضيف، والمناقشات التي تمت على الهامش، وهي بمثابة تكملة للنجاح الذي تحقق خلال العامين الماضيين تحديدا.
وعن انزعاجه لما تم نشره عن تقييمات الدورة الماضية من قبل الصحفيين والنقاد، قال: بعد انتهاء المهرجان وبمراجعة ما تم نشره حول الـ SOLD OUT، أو لافتة كامل العدد التي تم الترويج لها بشكل سلبي طوال الوقت، وجدت بعض التجني، خاصة وأن الكثيرين أشاد بمستوى الأفلام المعروضة.
وتابع: لماذا تم تصدير هذه الصورة السلبية عن المهرجان و اطلاق العديد من المغالطات حول عبارة SOLD OUT، رغم أنه على جانبها الإيجابي تدل على مدى الإقبال الجماهيري، ووجود حرص من شرائح متعددة على تتبع الأفلام.
وأكد أندرو محسن تفهمه لما شعرت به الصحافة، قال: أنا مدرك للأزمة تماما وأهمية حضورهم للعروض لممارسة عملهم في التغطية أو الكتابة عن الأفلام فهذا أمر غير قابل للمناقشة، ولكن اقتراح الحلول غير الممكنة على نحو يقلل من قيمة العاملين كان مزعجا أيضا.
أكد الناقد أندرو محسن منسق المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن الإدارة عملت على مدار الأشهر التي سبقت انطلاق الدورة 42 للمهرجان بجهد مضني من أجل الحصول على أفضل الأفلام.
وقال أندرو محسن خلال حديثه لـ "دوت الخليج": "كنا نحارب لتخرج الدورة إلى النور في ظل تحديات جائحة كورونا، وقلة الأفلام عالميا، وساهم دخول عدد من العناصر الجديدة للادارة في جعل العمل أكثر حيوية.
وأشار إلى أنه ما أصبح يميز مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرا أنه أصبح لديه تاريخ مع بعض صناع الأفلام، وهو ما يجعلنا نحظى بثقة وثقل مع مرور السنوات، وهو ما يساهم في خروج فعاليات المهرجان بصورة متميزة.
وقال: بالطبع عنصر الخبرة لا يزال متوفرا، ولكن الزج بالأسماء الواعدة- والتي أغلبها سافرت لحضور مهرجانات كبيرة، واكتساب خبرات رائعة في عمر مبكر أضاف للمنظومة ككل.
وتابع خلال حديثه لـ "دوت الخليج": "كنا نحارب لتخرج الدورة إلى النور في ظل تحديات جائحة كورونا، وقلة الأفلام عالميا، وساهم دخول عدد من العناصر الجديدة للادارة في جعل العمل أكثر حيوية.وأشار إلى أنه ما أصبح يميز مهرجان القاهرة السينمائي مؤخرا أنه أصبح لديه تاريخ مع بعض صناع الأفلام، وهو ما يجعلنا نحظى بثقة وثقل مع مرور السنوات، وهو ما يساهم في خروج فعاليات المهرجان بصورة متميزة.
وكرم المهرجان في حفل الافتتاح بجائزة الهرم الذهبي التقديرية كل من الكاتب الكبير وحيد حامد، والكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تم تكريم الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.
كانت وزارة الصحة قد بذلت مجهودا كبيرا في تقديم خدماتها الطبية على مدار الساعة، ونشرت فريقا محترفا داخل مختلف الفعاليات لضمان تحقيق أعلى قدر من معدلات السلامة، سواء بتطبيق تباعد اجتماعي صارم، أو توفير مستلزمات الوقاية من المعقمات والكمامات، فضلا عن إجراء بعض الكشوفات على الحضور من قياس للسكر أو الضغط، والحرص على قياس الحرارة عند كل المداخل المؤدية للعروض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أندرو محسن لـ دوت الخليج: الهجوم على القاهرة السينمائي كان مريبا.. قدمنا دورة قوية في ظرف استثنائي.. حوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.