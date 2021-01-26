بعد استخفافها بعالم الجن.. نور اللبنانية تلجأ لصديقتها لعلاجها من السحر الأسود

بتطور الأحداث المثيرة للرعب، تجد المذيعة نور التي تؤديها النجمة نور اللبنانية، نفسها هي الأخرى فريسة لأعمال السحر الأسود، لتمر بنفس تجربة صديقتها والتي استقبلتها نور في البداية باستخفاف واستنكار، لينتهي بها الحال بطلب المساعدة منها، وذلك ضمن أحداث مسلسل الإثارة والرعب جمال الحريم الذي يعرض حاليًا على قناة DMC الساعة 8 مساءً، بالإضافة إلى منصة Watch It.
لم تتعدى تجربة نور مع العالم السفلي في البداية كونهم مجرد أشباح تراها فيما يشبه الكوابيس التي تفيق منها وتستنكرها على الفور لكونها لا تؤمن بمثل هذه الأشياء، حيث كانت تُرجع السبب في ظهورها إلى كونها أوهام، حتى أنها لم تصدق كلام صديقتها حنان، التي تؤديها دينا فؤاد، عندما أفشت لها بسر العالم السفلي الذي تمكن منها هي الأخرى.
ولكن بعد أن تطورت ممارسات الجن المرعبة وما تسببه من أذى نفسي وجسماني لها، لم تجد نور مفرًا من الإقرار بكون الأشباح التي تراها ما هي إلا أعمال سحر أسود، لذا يقودها خوفها إلى اللجوء لصديقتها لتطلب منها المساعدة في التخلص من هذه الأعمال بأية وسيلة.
وبالفعل تبدأ حنان في إسداء النصح لنور ومطالبتها بالقيام ببعض الممارسات لكف الأذى عنها، مؤكدة لها أن هذه النصائح تأتيها بوحي من الجن التي أصبحت على تواصل روحاني معه، حتى أنه منحها بعض القوى الخارقة. من بين هذه الممارسات أن تتناول نور 8 أكواب من الماء على مدار 8 أيام، يحتوي كل منها على ورقة تحمل اسم جان من الثمناية الذين يتملكون منها، ثم أعطتها حنان مادة تدهنها على جسدها قبل النوم لتطرد الأرواح الشريرة، وأخيرا حثتها على أن تتحلى بالقوة والشجاعة لمواجهة الجن والتحدث إليهم.
فهل ستتمكن نور من التغلب على مثل هذه الممارسات من عالم الجن؟ وهل ستنجح صديقتها في مساعدتها على تخطي هذه المحنة؟ هذا ما ستكشف عنه أحداث المسلسل.
جمال الحريم من إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وبطولة نور اللبانية، دينا فؤاد، خالد سليم، حازم سمير، صلاح عبد الله، وأشرف مصيلحي، ومن إنتاج شركة سينرجي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد استخفافها بعالم الجن.. نور اللبنانية تلجأ لصديقتها لعلاجها من السحر الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.