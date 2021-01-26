نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انضمامها لترند السيناتور الأمريكي بصورة عفوية.. هيفاء وهبي حديث المانشيتات العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما شاركت في ترند السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، من خلال صورة عفوية تجمعها به تم تركيبها على طريقة meme.

وفي التفاصيل، ظهر بيرني في الصورة المُعدّلة إلى جانب هيفاء وهبي، وعلّقت الأخيرة مُستخدمةً كلمات واحدة من أشهر أغنياتها على تويتر، فكتبت "قلبك ثلج... قلبي نار".

وبدورهم، تفاعل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة معتبرين إياها الأطرف خلال الفترة الماضية.

بعد نشرها بساعات، تحوّلت إلى "مانشيتات" لمقالات نشرتها مواقع عربية وأجنبية عالميّة، وكتبت ال CNN بالعربية مانشيت جاء فيه "هيفاء وهبي تدخل على خط التفاعل على صورة بيرني ساندر لتظهر بجواره وأما Cosmopolitan، فكتبت "نجمة البوب اللبنانية هيفاء وهبي فازت للتوّ بأفضل ميم لبيرني"، كما غرّد مراسل New York Times ليام ستاك تعليقاً على الصورة الشهيرة "هيفاء وهبي، ديفا للشعب".

يذكر أن السيناتور بيرني ساندرز هو المرشح الرئاسي السابق والصورة تم التقاطها خلال مراسم تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.

