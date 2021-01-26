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نور التوت يطرح مهرجان "نفسي أموت"

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أحمد جودة - القاهرة - طرح مطرب المهرجانات نور التوت مهرجان "نفسي اموت" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع اليوتيوب.

وشارك نور التوت صورة تجمعه بصديقه المطرب علي قدوره وفيجو الدخلاوي ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : دلوقتي تقدروا تسمعوا مهرجان نفسي اموت علي اليوتيوب.. عاوز رايكم.

والجدير ذكره أن نور التوت طرح مؤخرًا أغنية "الكيف صياد" ، وهى غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "قلب تعب والنوم مجافيه الدنيا خط وانا ماشي عليه قد الدنيا محرم بيه، هنا الرجولة بتقيد براكين، جدعان وبنفكر في الغير اللي يضايقنا راقبته تطير.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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