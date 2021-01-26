في تميز جديد يضاف إلى مسيرة المخرجة السينمائية السعودية "شهد أمين" والتي تعد إحدى أبرز المخرجات السعوديات اللواتي أكدن حضورهن في أبرز المحافل السينمائية العالمية، تم اختيار المخرجة السعودية "شهد أمين" عضو لجنة تحكيم جوائزDigital Studio العالمية.

المخرجة السعودية "شهد أمين" عضو لجنة تحكيم جوائزDigital Studio العالمية

تم اختيار المخرجة السعودية "شهد أمين" عضو لجنة تحكيم جوائزDigital Studio العالمية، حيث أعلنت جائزة Digital Studio العالمية، عن القائمة النهائية للجنة تحكيم مسابقات دورتها الـ 17 لعام 2021.

وتضمنت قائمة لجنة التحكيم المخرجة السعودية شهد أمين، بالإضافة إلى النجم المصري كريم قاسم، وأماندا تورنبول المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Amanda Turnbull Associates، وديما مغلسة محاضرة أفلام في جامعة Middlesex دبي، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين والجوائز في شهر مارس بدبي.

المخرجة السعودية "شهد أمين"

يُذكر بأن المخرجة والمؤلفة ومنتجة الأفلام السعودية "شهد أمين" تعد من الأسماء اللامعة في مجال الإخراج السينمائي على مستوى عالمي، ولقد تم اختيار فيلمها الروائي الطويل "سيدة البحر" ليمثل المملكة العربية السعودية في جوائز الأوسكار 2021 ضمن فئة "أفضل فيلم روائي أجنبي"، وذلك عقب النجاح الكبير والإشادة التي حصل عليها من نقاد الفن في المحافل السينمائية العالمية.

وكانت المخرجة شهد أمين قد حصدت جائزة "التانيت البرونزي" بمهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الثلاثين، عن فيلمها الروائي "سيدة البحر" الذي دخل سباق الأفلام الروائية الطويلة في المهرجان، وتم عرضه في تونس أمام الجمهور العربي للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وكذلك حصد فيلمها جائزة "فيرونا" عن فئة الفيلم الأكثر إبداعاً ضمن أسبوع النقاد في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76، بينما يعد فيلم "سيدة البحر" أول فيلم روائي طويل للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، ومستوحى من فيلمها القصير الحائز على جوائز عدة والذي يحمل عنوان "حورية وعين" وهو الفيلم الذي حاز على الجائزة الأولى، وجائزة أفضل تصوير في مهرجان أبوظبي السينمائي، والجائزة الثانية في مهرجان السعودية، كما أخرجت أمين العديد من الأفلام القصيرة منها فيلم "موسيقانا"، وفيلم "نافذة ليلى" الذي عرض في الدورة الخامسة من مهرجان الخليج السينمائي.

علما بأن المخرجة الشابة شهد أمين قد درست الإخراج في مدرسة "متروبوليتان السينمائية " بلندن، ثم عادت إلى السعودية وعملت مساعد مخرج في بعض الإعلانات والأفلام الوثائقية، وبعدها انطلقت لتكمل مشوارها الدراسي بتعلم كتابة السيناريو في نيويورك.