النجوم يكشفون عن صور نادرة جدًا من ألبوم الذكريات المنسية .. رانيا يوسف الأكثر إثارة للجدل

حرص عدد من النجوم على مدار اليومين السابقين على مشاركة الجمهور على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، بصورهم النادرة التي ينشروها لأول مرة أو التحدث عن بعض المواقف والذكريات التي تعرضوا لها على هامش تصوير أعمالهم الفنية منذ سنوات.

رانيا يوسف وصور طفولتها

كان من بين هؤلاء الفنانة رانيا يوسف التي نشرت مجموعة صور من طفولتها عبر انستجرام، ظهرت في إحداهما برفقة والدتها، وعلقت على الصور قائلة: "ذكريات أيام الطفولة.. يلا وروني انتوا كمان صوركم وانتوا صغيرين على هاشتاج صورتك وأنت صغير".

وتفاعل عدد كبير من جمهور رانيا يوسف على صورها في الطفولة التي كشفت عنها لأول مرة وعبروا عن مدى إعجابهم بملامحها وبرائتها في هذه المرحلة العمرية وكما لفتوا إلى أن ملامحها باتت مختلفة كثيرًا عن الطفولة.

كواليس "فرح سنية"

كذلك نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة لوالدتها ناهد فريد شوقي من كواليس مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" الذي قامت بإنتاجه حينها، وتحديدًا كواليس مشهد "فرح سنية" الذي يثير ضجة بين الجمهور مع كل عرض للمسلسل، وظهر في الصورة كل من نور الشريف ووالدتها ووفاء صادق ومنال سلامة ومحمد رياض وهم يحتفلون بعيد ميلاد أحد صناع العمل الشهير.

وعلقت ناهد السباعي وقالت: "يا له من تأثير قوي عليّ طوال الوقت.. أحبك يا ماما"، ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا بين متابعيها، الذين لم يشاهدوا أي من كواليس العمل قبل ذلك.

عبير صبري وزميلاتها

الفنانة عبير صبري أيضًا شاركت متابعيها على انستجرام، بصورة نادرة من ألبوم الذكريات، ظهرت فيها برفقة عدد من نجمات جيلها وهن نيللي كريم ومنى زكي ونهى العمروسي وغادة عادل خلال حضورهن أحد المناسبات.

وعلقت عبير صبري على الصورة وقالت: "صورة قديمة واحنا في البدايات لقيتها وأنا برتب حاجاتي كنا صغيرين ودلوقتي بقينا أصغر.. الجميلات منى غادة نيللي.. نهى أنا"، وتفاعل الجمهور مع الصورة التي نالت إعجابهم.

كواليس طريفة من "الباشا تلميذ"

المخرج المصري مجدي الهواري نشر عبر حسابه على انستجرام صورة من أحد المشاهد التي جمعت حسن حسني وكريم عبد العزيز ورامز جلال في فيلم "الباشا تلميذ" وروى كواليس تصوير المشهد الطريفة بسبب إضافات الفنان حسن حسني للنص.

وكتب الهواري في تعليقه: "من كواليس المشاهد التي لا تنسي من أفلامي للعظيم حسن حسني.. وكريزة ضحك أخرى لم تتوقف لمدة نصف ساعة بسبب مفاجاة عم حسن على الهوا وهو بيقول اعقلوا الكلمة.. فاجئنا فاضحكنا كلنا فضحك كريم عبد العزيز ومقدرش يوقف ضحك من ساعتها لحد النهارده، كل ما نفتكر أنا وهو ورامز جلال يوم تصوير المشهد ده تلقائية عم حسن حسني نضحك والله لحد دلوقتي وبعدين قال اسال شهاب ولا انت مبتنزلش".

وأضاف مجدي الهواري عن الراحل: "كان عبقري في اضافة الإفيه في التصوير بشكل تلقائي دون المساس بالنص او بكلام المشهد وكل ده في الشوت علي الهوا وعفوي، اتفرجوا على الفيلم وشوفوا ضحك كريم عبد العزيز الحقيقي والله مكنش بيمثل رغم اعادة التصوير للمشهد ٢٦ مرة وفي الاخر اضطرنا ناخد المشهد بضحكه الحقيقي.. لاننا لم نستطيع السيطرة علي الناس ديه لما تتجمع في مشهد".