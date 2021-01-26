بمناسبة ذكرى ميلادها..هل نجحت النجمات في تقليد سعاد حسني؟

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سعاد حسني والتي رحلت عن عالمنا قبل حوالي عشرين عاما، إلا ان حضورها ما يزال مرسخاً في قلوب الجمهور العربي حيث تعتبر من نجمات الزمن الجميل اللواتي تركن بصمة مميزة على الشاشة للكاريزما المميزة التي كانت تتمتع بها، ولأدوراها المختلفة خاصة الشخصيات الرومانسية التي جسدتها او لجمالها ورقتها ودلع شخصيتها، بينما حاولت العديد من النجمات الإقتراب من عرش الراحلة سواء من خلال تقليدها من ناحية الشكل، او التسابق على تقديم شخصيتها في بعض الأعمال الفنية.

وبمناسبة ذكرى ميلاد سعاد حسني، نرصد لكم جانبا من محاولات الفنانات اللواتي قمن بتقليدها سواء من الناحية الجمالية او تجسيد جانب من شخصيتها في أعمال فنية.

منى زكي قدمت مسلسل "السندريلا" لسعاد حسني

النجمة المصرية منى زكي قدّمت أكبر دور للراحلة سعاد حسني فى مسلسل "السندريلا"، إلا ان الجمهور والنقاد اعتبروا بأن منى زكي وقعت في فخ التقليد بشكل كبير، كما أن الجمهور لم يستوعب الخلط الذي حدث بين شخصية منى وشخصية سعاد ولم يستطعيوا بالتالي فصل شخصية منى زكي التي كانوا لمسوها في أدوار أخرى وحفظوا تفاصيل شخصيتها وحركتها، ما وضع منى زكي بمقارنة ظالمة مع زميلتها الراحلة، ولم يحقق المسلسل أية نجاحات وفق اراء النقاد الذين يؤكدون بأنه من الصعب الإقتراب من عرش الراحلة او ملامسة دائرة روحها وشخصيتها.

ايمان سلامة ...شبيهة سعاد حسني

الممثلة المصرية الشابة ايمان سلامة تعتبر حاليا من أكثر الفنانات اللواتي يشبههن الجمهور بالفنانة الراحلة سعاد حسني، حتى أنها علقت على هذا الشبه بعدما اعتقد البعض بأنه تربطها علاقة قرابة بها، فنفت ذلك وقالت بأنها ليست قريبتها، موضحة بأنها تحب كثيرا الشبه في ملامحها مع الراحلة، وتحبذ من وقت لآخر تطبيق مكياج مماثل لسعاد حسني بكونها تعتبر المثال لها.

ايمان سلامة لفتت كذلك في حديث سابق لها بأن مقارنة الجمهور لها مع الفنانة سعاد حسني غير عادلة لأنه لا توجد حتى الآن فنانة تشبه الراحلة الجميلة سعاد حسني.

وكان الجمهور من خلال صفحات السوشيال ميديا، اختار ترشيح إيمان سلامة، في العام 2020، لتلعب دور الفنانة الراحلة سعاد حسني، في مسلسل "الإمبراطور" الذي كان من المقرر ان يلعب بطولته محمد رمضان، إلا ان العمل تم الغاؤه.

نادية حسني في مسلسل "العندليب"

المذيعة المصرية نادية حسني قدمت ايضا شخصية سعاد حسني ضمن أحداث مسلسل "العندليب" وظهرت في مشاهد معدودة، لكنها لم تنجح في ابهار الجمهور بل على العكس، تم توجيه الانتقادات الكثيرة لها خاصة أنها لا تشبه سعاد حسني في الشكل، ولم تنجح في الوصول لأي قاسم مشترك يجمعهما من كل النواحي، ووصف النقاد اداء نادية حسني بالباهت وبأنه لا يمت بصلة بروح وشخصية سعاد حسني.

سهير رجب في فيلم "حليم"

الفنانة سهير رجب جسدت ايضا شخصية سعاد حسني بمشهد واحد في بطولة فيلم "حليم"، وهو آخر أعمال الفنان الراحل أحمد زكي، ويتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ولم تستطع سهير ملامسة أي نقطة من حضور سعاد حسني وشخصيتها او حتى شكلها، وبالتالي فإن ادائها كان محط انتقادات كثيرة من قبل النقاد والجمهور العربي.

سلمى ابو ضيف وتقليدها لسعاد حسني

الفنانة الشابة سلمى ابو ضيف خضعت العام الماضي لجلسة تصوير حاولت فيها مقاربة اطلالة الراحلة سعاد حسني من حيث المكياج وارتداء ملابس مماثلة للراحلة خاصة القبعة الشهيرة ذات الحواف العريضة مع الفستان المطبع باللون الأبيض والأسود، إلا ان اطلالتها لم تلقى استحسان الجمهور على الإطلاق فإنهالت عليها الإنتقادات.