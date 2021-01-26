فيديو ديمة قندلفت تتحدث لأول مرة عن لحظة تشوه وجهها بعد إصابتها بطلق ناري قبل سنوات

ديمة قندلفت النجمة السورية حلت ضيفة على برنامج "الدنيا علمتني" على قناة MBC حيث تحدثت لأول مرة عن تعرضها للإصابة بطلق ناري في وجهها خلال كواليس تصوير أحد مشاهدها في مسلسل "الاجتياح" للمخرج الراحل شوقي الماجري الذي عرض عام 2007.

تفاصيل تشوه وجه ديمة قندلفت في كواليس "الاجتياح"

ديمة قندلفت قالت إنها خلال كواليس تصوير المشهد تعرضت للإصابة بطلق ناري، في منطقة الذقن والتي تشوهت وتآكل منها جزء كبير جعلها تدخل في حالة من الانهيار بسبب خوفها من تأثير ذلك على مستقبلها المهني في مجال التمثيل، كما أنها لم تستطع التخيل بأن عمليات التجميل من الممكن أن تنقذها وتعيد وجهها كما كان.

وأكدت النجمة السورية أنها بالرغم من انهيارها وعدم تصديقها لفكرة إمكانية شفائها بسبب قوة إصابتها، إلا أن الطبيب الذي أسعفها في منطقة التصوير أكد لها أن وجهها سيعود مثلما كان لدرجة أنها لن تتذكر أن هذا حدث من الأساس.

ديمة قندلفت والتنمر

وأوضحت ديمة أنها في تلك الفترة تعرضت لعدة ضغوطات خلال تلك الفترة بسبب ارتباطها بأكثر من عمل فني، فلم تكن تستطيع التنسيق بسهولة بين الأعمال المشاركة فيها كما أنها لم تكن تميز الليل من النهار من شدة التعب والإرهاق، والسفر.

كما علقت ديمة على فكرة التنمر التي يواجهها البعض وخاصة النساء، لافتة إلى أن أصعب ما يمكن أن تراه أو تقرأه الأنثى هو انتقاد شكلها بشكل غير لائق، مؤكدة أنه ليس من حق اي شخص أن يتدخل أو يعترض على ما خلقه الله.

أحدث نشاطات ديمة قندلفت

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال النجمة ديمة قندلفت كان مسلسل "الهيبة- الرد" الذي شاركت في بطولته بجانب الفنان تيم حسن ومنى واصف وعادل كرم ومن إخراج سامر البرقاوي وتأليف ورشة عمل يُشرف عليها الكاتب فؤاد حميرة وعرض عبر منصة شاهد، وحقق العمل ردود أفعال إيجابية.

وكانت الفنانة السورية ديما قندلفت قد استعرضت مهاراتها مؤخرًا في ممارسة رياضة السباحة، حيث نشرت صور وفيديو لها وهي تمارس السباحة، وعلقت قائلة: "روتيني المفضل مع مدربي" وتفاعل عدد من المتابعين مع الفيديو وأشادوا بأدائها المميز في تلك الرياضة.