حنين ابنة محمد رمضان على خطى المشاهير .. تتلقى أسئلة الجمهور وتحسم الجدل حول دخولها مجال التمثيل

حنين ابنة محمد رمضان منذ أن ظهرت معه في أحدث كليباته "مصباح علاء الدين" اعتبرها الجمهور بدأت تخطو أولى خطواتها في عالم الفن، على غرار والدها الممثل المصري الشهير.

هل تدخل ابنة محمد رمضان عالم التمثيل؟

ابنة محمد رمضان الكبرى قررت بعد انتشار الكليب الذي ظهرت فيه مع والدها التفاعل مع الجمهور على انستجرام، والإجابة على بعض من تساؤلاتهم حول مدى إمكانية دخولها مجال التمثيل أو الغناء وتقديم أعمال فنية قريبة.

حنين محمد رمضان أجابت على تساؤلات الجمهور الذي حرص على معرفة هل ستقوم بدخول عالم التمثيل ومشاركة والدها في أحد الأعمال أو الغناء بشكل نهائي على خطى والدها، وأكدت أنها لا تفكر في الأمر إضافة إلى عدم حبها للتمثيل من الأساس.

حنين محمد رمضان على خطى المشاهير

واعتبر البعض أن حنين محمد رمضان باتت تتعامل مثل مشاهير السوشيال ميديا منذ ظهورها معه في أحدث أغانيه، بالرغم من صغر سنها، حيث قررت فتح المجال لتساؤلات الجمهور، إضافة إلى عدم متابعتها لأي من نجوم الفن والمشاهير سوى من تربطهم علاقة صداقة بوالدها، إضافة إلى أفراد أسرتها وأصدقائها.

وكان محمد رمضان قد بدأ أولى نشاطاته الغنائية في 2021 بفيديو كليب أغنيته الجديدة "مصباح علاء الدين"، والتي حققت تفاعل كبير وقت طرحها، وذلك بعدما واصل بها محمد رمضان تقديم الكلمات الجدلية والتعبير عن نفسه ونجوميته من خلال العمل، والذي يرصد به رحلة نجاحه أيضاً وتحقيقه أحلام طفولته، وهو المحتوى الذي يثير الجدل دائماً في أغاني محمد رمضان، إضافة إلى ظهور ابنته حنين معه لأول مرة.

أحدث أعمال محمد رمضان

وتعاون محمد رمضان في الكليب مع المخرج محمد سلامة والذي يتعاون معه حالياً في تصوير مسلسل "موسى"، وشهد الكليب عدة لقطات لمحمد رمضان مع جمهوره في الشارع، والأغنية من كلمات أسامة المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم وديزل، وتأتي ضمن عدة أغاني انتهى رمضان من تسجيلها في الفترة الماضية لطرحها خلال العام الجاري، ومن أبرزها أغنيته العراقية مع المطرب سيف نبيل.

في السياق نفسه، يواصل محمد رمضان تصوير دوره في مسلسله الجديد "موسى"، والذي ينافس به في موسم رمضان المقبل، ونشر عبر حسابه على انستجرام أكثر من صورة له من كواليس العمل والذي تدور أحداثه في الصعيد المصري، ويشارك في بطولته عدد من النجوم مثل رياض الخولي وسمية الخشاب وهبة مجدي وصبري فواز وسيد رجب ومنذر رياحنة وإيمان العاصي وعبير صبري وعارفة عبد الرسول وغيرهم.