(الفنون التشكيلية) تقيم اليوم معرضا افتراضيا للتشكيلي المغربي عبدالله الهيطوط

مسقط – الوطن:

ممثلة في الجمعية العمانية للفنون التشكيلية تنظم وزارة الثقافة والرياضة والشباب اليوم الأربعاء المعرض الفني الافتراضي للفنان التشكيلي المغربي عبدالله الهيطوط من خلال عرض أعماله في قاعة افتراضية عبر الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره في منصة الإنستجرام الخاصة بالجمعية العمانية للفنون التشكيلية.

يأتي هذا المعرض ضمن مرتكزات الجمعية العمانية للفنون التشكيلية في مد جسور التواصل بين الفنانين العمانيين ونظرائهم المغاربة وذلك لتبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم، ويضم المعرض 20 عملا فنيا ما بين الرسم والتصوير.

ولد الفنان عبدالله الهيطوط في المغرب عام ١٩٧١م، درس الفنون التشكيلية بشكل أكاديمي، أقام العديد من المعارض الفردية والمشتركة في دول مختلفة كان آخرها هذا العام في كندا، حاز على جائزة بينالي سعاد الصباح عام ٢٠١٧م، وتعد أعماله التي تمثل نمطا تجريديا يختزل المساحات والألوان.

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