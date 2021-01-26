محمد مكاوي برفقة محمد هنيدي في أحدث ظهور بإنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان الشاب محمد مكاوي صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد مكاوي بالصورة برفقة الفنان محمد هنيدي ، وعلق مكاوي على الصورة ممازحاً :حريم لا حريم لا اسمع كلامي يا علي متامنش لاي حرمة في الدنيا دي كلتها غير امك ولو ابوك طلجها متامنلهاش يا علي.

يذكر أن مكاوي شارك مؤخراً في أحداث مسلسل "حكايات بنات الجزء الخامس " والذي تدور أحداثه حول المشكلات التي يتعرض لها الأربع بنات وهما هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم في حياتهم العاطفية كاشفين عن أحلامهم وطموحاتهم.

