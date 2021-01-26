سعاد حسني تتصدر تريند "تويتر" في ذكرى ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة الراحلة سعاد حسني تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بالتزامن مع ذكرى ميلادها.
وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع ذكرى ميلاد سعاد حسني وكانت أبرز التغريدات كالآتي: "عندما يجتمع الفن والروح والجمال في شخص واحد، السندريلا سعاد حسني، الله يرحمها" و"الله يرحمها.... ويحتسبها شهيدة غدر بها مجرم أن شاء الله في ميزان حسناتها والله غفور رحيم أما خفة دمها وروحها وجمالها لن يأتي بعدها أبد سعاد_حسني".
يذكر أن اليوم 26 يناير هو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سعاد حسني والتي قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية.