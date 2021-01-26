مسلسل اللعبة 2 على منصة شاهد وفي رمضان 2021 على MBC

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض منصة شاهد vip، الجزء الثاني من مسلسل اللعبة "٢" بطولة نخبة من نجوم الكوميديا هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت ومي كساب ومحمد الليثي الشهير بمازو.

كما سيعرض على قناة ام بي سي مصر خلال شهر رمضان المقبل.

ويشارك الممثل الشاب محمد الليثى "مازو" نجل الإعلامى عمرو الليثى فى الجزء الثانى من المسلسل "اللعبة".

وأعرب الليثى عن سعادته بالمشاركة فى العمل مع نجوم الكوميديا، وتطلعه لمتابعة ردود الفعل علي احداث المسلسل

يذكر أن الفنان محمد الليثى، شارك في العديد من المسلسلات الدرامية، منها مسلسل "عمر ودياب" مع نجوم الكوميديا علي ربيع ومصطفي خاطر، وأيضا مشاركته بمسلسل "اللعبة" الجزء الأول مع النجوم هشام ماجد وشيكو الجزء الأول، إخراج المخرج معتز التونى، وشارك في فيلم "جحيم في الهند" ومسلسل "خفة يد" ومسلسل "كابتن أنوش" وبرنامج "أيمن يقدمه أشرف".

ويذكر أن الجزء الاول من مسلسل اللعبة قد حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه عبر منصة شاهد أو قناة ام بي سي مصر.

مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى.