من المسا للصباح بحبك يا عم صلاح.. مصطفى خاطر يهنئ صلاح عبدالله بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان مصطفى خاطر على تهنئة صديقه الفنان القدير صلاح عبدالله بعيد ميلاده الذي حل امس الخامس والعشرين من يناير.

ونشر خاطر فيديو لهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب: كل سنة وأنت طيب يا اطيب خلق الله يا اجدع خلق الله يارب ديما مجمعنا وواقف جمبنا .. من المسا للصباح بحبك يا عم صلاح.

والجدير بالذكر أن الفنان الكبير صلاح عبد الله، يشارك في مسلسل "جمال الحريم"، الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو تأليف سوسن عامر وإخراج منال الصيفي، وبطولة: نور اللبنانية، وخالد سليم، ودينا فؤاد، وإسلام جمال، وحازم سمير.

ويذاع مسلسل "جمال الحريم"، على قناة DMC في الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما في الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحًا، والرابعة الا ربع عصرًا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 في الساعة 9 مساء والخامسة صباحًا والثالثة والربع عصرًا.