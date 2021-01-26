مصطفى شوقي يحتفل بوصول "يا سمرا" لثلاثة مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تحنفل الفنان مصطفى شوقى بوصول أغنيته "يا سمرا" لثلاثة مليون مشاهدة بعد أيام من طرحه.

ونشر مصطفى اسم الأغنية عبر حسابه الرسمي بإنستجرام وكتب : الحمد لله 3 مليون مشاهدة لفيديو كليب يا سمرا في خامس يوم من نزوله على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس.

يذكر أن أبرز أعمال الفنان مصطفى شوقي، أغنية "ملطشة القلوب" والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب"، حيث وصلت إلى 25 مليون مشاهدة حتى الآن.

وتقول كلماتها: "على فين العزم إن شاالله ؟! .. وإيه اللي قطعلك نومة؟ .. ده لولاش الستر من الله .. مكانتش قامت لك قومة .. لسة لك عين تدوب؟.. مانتاش عايز تتوب؟ .. ده البر ماهوش أمان .. والعشق مالوش ضمان .. ده رهان على حدف طوب .. ونشانك سهمه خايب .. يا ملطشة القلوب .. يا جلاب المصايب".

