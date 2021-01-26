قالوا لـ دوت الخليج.. محمد مهران يرد على انتقاد لؤلؤ.. ومحمد نجاتي يستعد لتجربة الغناء

وقال فوزى في تصريح خاص لصدى البلد " بعد حصول الفنان حسن دنيا على لقاح كورونا المستجد تحسنت حالته الصحية كثير وخرج من العناية المركزة وننتظر الإجراءات القادمة".

وأضاف فوزى : لم يحسم الأطباء المعالجين له حتى الآن موعد خروجه من مستشفى الهرم أو حصوله على الجرعة الثانية من اللقاح الخاص بكورونا ولكن هناك تحسن ملحوظ وكبير للحالة.

كان فوزي إبراهيم كشف عن تفاصيل الحالة الصحية للشاعر حسن دنيا بعد إصابته بفيروس كورونا وذلك من خلاله حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب الشاعر فوزي إبراهيم: "تم نقل الفنان حسن دنيا من مستشفي زايد العام لعزل مستشفي الهرم، أشكر التضافر الرائع بين الجمعية والنقابة والزميل أيمن بهجت، دعواتكم بالشفا.

حسن دنيا لحن العديد من الأغاني لكبار النجوم منهم محمد منير وعمرو دياب ، ومحمد فؤاد"، وحميد الشاعري ، وحكيم، ومن اشهر الأغاني "ربك لما يريد"،"متفكرنيش"، "أودعك"، وأتخدعنا للفنان حسن الأسمر. محمد نجاتي

حل الفنان محمد نجاتي ، ضيفا على موقع دوت الخليج الإخباري،وتم تكريمه عن دوره في مسلسل " ضربة معلم" الذي حقق نجاحا ونسب مشاهدة عالية. وكشف محمد نجاتي عن استعداده لخوض تجربة الغناء، لافتا إلى أنه سيطرح كليب غنائي قريبًا سيكون بمثابة مفاجأة. وأضاف نجاتي :"بلعب المزيكا وأعشقها كثيرا وأسعي لتقديم كل ما هو جديد في الغناء". وتحدث محمد نجاتي ، عن سبب هجوم الجمهور على نجوم الفن على السوشيال ميديا قائلا :"الفنان مشارك في حملة الهجوم على نفسه، وأن الجمهور ينتقده نتيجة قيام بعض الفنانين باستعراض ما يمتلكون من سيارات ومنازل والجمهور لأنه في بعض الاحيان يشعر بالاستفزاز". وأضاف نجاتي :"الاستعراض المبالغ فيه للمملتكات يصنع فجوة بين الفنان وجمهوره ، لأن المشاهد يريد أن يشعر أن فنانه المفضل يشبهه وبمجرد شعور الجمهور أن الفنان لا يشبه ثقافته وبيئته تبدأ حملات الانتقادات والهجوم". وتابع :"لكي تصل الى قلب الجمهور من الأفضل تقديم أعمال فنية تظل محفورة في ذاكرتهم ، وليس بمملتكاتك الشخصية وهذا ما فعله عظماء الفن رغم انهم يمتكلون ثروات هائلة إلا أنهم لم يفتخروا بذلك أمام الناس بل كانوا يراعون شعورهم ". نسرين طافش

عبرت النجمة نسرين طافش عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل " الوجه الآخر " للنجم ماجد المصري . تابعت في تصريح لصدي البلد : سعيدة بالتعامل مع الفنان ماجد المصري خاصة أنني تربطني به صداقة قبل التصوير ، فهو فنان محترم وخلوق بالاضافة الي أنه مرح ودقيق وشغوف أثناء التصوير ، ويركز في كل التفاصيل . أضافت : معظم مشاهدي تجمعني به خاصة أنني أجسد شخصية " سارة " زوجة " يحي " ماجد المصري فمنذ وقوفي أمام وأشعر أن هناك كيميا خاصة تجمعني به المسلسل من بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسني، وقصة ماجد المصري، ويقوم بكتابة السيناريو والحوار السيناريست فداء الشندويلي، ويخرجه سميح النقاش.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قالوا لـ دوت الخليج.. محمد مهران يرد على انتقاد لؤلؤ.. ومحمد نجاتي يستعد لتجربة الغناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.