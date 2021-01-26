وتأتي هذه المبادرة "انطلاقًا من أهمية النص السينمائي واعتباره حجر الأساس لنجاح أية تجربة سينمائية جادة وهادفة".
وتستمر المؤسسة بإستقبال النصوص حتى تاريخ 2021/8/31 .
ويشترط في النص المقدم أن يحتوي على المعايير التالية:
1ـ الجدية في الطرح.
2ـ البناء الدرامي الوثيق.
3ـ أن يكون عنصرا الجذب والتشويق من العناصر الأساسية للنص.
4ـ أن يكون النص قابلًا للتسويق.
وسيحصل صاحب النص الفائز على جائزة مالية ، ويتم تحويل السيناريو للإنتاج حسب القواعد المعتمدة لدى المؤسسة العامة للسينما ، على ألا يزيد عمر كاتب النص عن 45 عامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤسسة السينما السورية تستمر في استقبال نصوص مسابقة الفيلم الروائي الطويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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