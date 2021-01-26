مؤسسة السينما السورية تستمر في استقبال نصوص مسابقة الفيلم الروائي الطويل

تواصل المؤسسة العامة للسينما بإعلانها عن إطلاق مسابقة لكتابة نص لفيلم روائي طويل يعالج قضايا تنتمي للمجتمع السوري، وذلك حرصًا منها على إتاحة فرصة المشاركة في أعمالها لأوسع شريحة ممكنة من المهتمين بالشأن السينمائي.

وتأتي هذه المبادرة "انطلاقًا من أهمية النص السينمائي واعتباره حجر الأساس لنجاح أية تجربة سينمائية جادة وهادفة".