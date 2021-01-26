روزى تستعد لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة

تستعد الفنانة روزى - ROSÉ، لطرح فيديو كليب أغنيتها الجديدة حيث طرحت البرومو الخاص بالأغنية على موقع "اليوتيوب".
روزان بارك، معروفة باسم الشهرة روزي هي مغنية أسترالية مقيمة حاليًا في كوريا الجنوبية وقعت روزي عقدًا مع الوكالة الكورية الجنوبية واي جي إنترتينمنت بعد تجارب الأداء في عام 2012.
وتدربت هناك لمدة أربع سنوات و ظهرت لأول مرة كمغنية رئيسية في فرقة الفتيات بلاكبينك في أغسطس 2016.
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