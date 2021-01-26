مستقبلي الفني انتهى.. السورية ديمة قندلفت تتحدث عن مأساة إصابتها برصاصة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة السورية "ديمة قندلفت" عن ذكريات تعرضها منذ سنوات عدة، لحادث نجم عنه إصابة بليغة في وجهها أثناء تصويرها مشهد ضمن أحد الأعمال مع الراحل شوقي الماجري.

وقالت في لقاء تلفزيوني إنها مرت بلحظاتٍ عصيبة جدًا وصعبة للغاية، أثناء أدائها دور تمثيلي خاص بها في مسلسل "الاجتياح" وذلك عام 2007.

وكشفت أنها أُصيبت في مشهد أخير كانت تقوم بأدائه في المسلسل برصاصة في أسفل وجهها، حيث قالت:" انفتح دقني وانكشفت العظام ونـزفت كتير".

وهذا ماجعلها تقوم بالاتصال بطبيبتها الخاصة، التي قامت مباشرةً بتوجيهها للذهاب إلى طبيب يقوم بعلاجها.

وتذكرت قندلفت أنها ممثلة، ما جعلها تصرخ بصوت عالٍ:" صرت صـرخ وقلو للدكتور مستقبلي الفني راح".

فقام الطبيب بالرد عليها وطمأنها بقولها: " لا تخافي ما رح يروح شي بكرة رح تنسيني وتنسي انو اجيتي لعندي بس يختفي الجـرح"، مؤكدة بأنها نسيت بعد اختفاء الجـرح.