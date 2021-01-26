"دوت الخليج الفني" يكشف عن موعد طرح "الذكري الشتوية"

القاهرة - محمد ابراهيم - علم "دوت الخليج الفني" أنه من المقرر طرح كليب "الذكري الشتوية " للفنانة كارمن سليمان، يوم 28 من شهر يناير الجاري والذي يوافق يوم الخميس المقبل.

وتعتبر هذه الأغنية مختلفة تماما وتتحدث عن العاطفة وأحزان موسم الشتاء بلون غنائي مختلف عن المعتاد، وتتغنى "سليمان" خلالها بكلمات الشاعر باسم عادل وألحان تامر علي وتوزيع يحيى يوسف، وتتعاون خلال الكليب مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى

جاد في أولى تجاربه الرسمية كمخرج.

"الذكرى الشتوية" تعود من خلالها النجمة المصرية للساحة الفنية بعد النجاح الكبير الذي لاقى آخر أغنياتها "لينا رقصة"، التي تعاونت خلالها مع الموزع المغربي جلال الحمداوي وكلمات وألحان عزيز الشافعي،.