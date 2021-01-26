كشفت الاعلامية مى حلمي عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث على طريق المنصورية. وكتب عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "شكرا لكل الناس الي بتسأل عليه بعد الحادثه انا الحمدلله بخير كدمات بسيطه ادعو بس لأخويه ارجوكم عشان تعبان اوي وفي المستشفي". وكانت قد تعرضت مى حلمي لحادث سير على طريق المنصورية ونشرت استوري عبر حسابها على اسنتجرام للسيارة وهى محطمة. وكتبت: "معلش اعذروا اختفائي بعد ما خلصنا تصوير الإعلان عملت حادثة كبيرة أنا وعمرو وإحنا راجعين على طريق المنصورية الحمد لله كدمات بس من أصحابنا تعبان أوي وفي المستشفى هو وعمرو ادعولنا أرجوكم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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