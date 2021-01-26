كانت آخر أعمال سمية أغنية "متغيرة" والتي طرحتها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب" وحققت نجاح كبير جدًا.
تقول كلمات أغنية "متغيرة": "متغيره .. من غير كلام نظرة عينيكي مبينه .. جواكي حاجه بتوجعك مش هينه .. قولي اللى فيكي تخبي ليه؟ مش مجبره .. واتعودي .. تنسي الوجع قبل الوجع ما يخوفك .. وماتقبليش فى الدنيا قوه تكتفك .. لو ١٠٠ ضعيفه بضحكه واحده هاتجمدي".
وماتسمحيش .. لو يوم تخبط الهموم .. قلبك يقوم .. يفتحلها .. وماتهربيش .. أصعب مشاكلك ماتناميش غير لما يظهر حلها .. دي الواحدة مش ممكن تعيش .. لو حاسه جرح ف قلبها .. فـ مبالك انتي باللي عايشة سنين بتكسر نفسها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سمية درويش تسجل أغنيتها الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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