سمية درويش تسجل أغنيتها الجديدة

تستعد الفنانة سمية درويش، لطرح أغنيتها الجديدة حيث تواجدت داخل الأستوديو من أجل الإنتهاء من تسجيلها برفقة فريق العمل.

كانت آخر أعمال سمية أغنية "متغيرة" والتي طرحتها عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب" وحققت نجاح كبير جدًا.

تقول كلمات أغنية "متغيرة": "متغيره .. من غير كلام نظرة عينيكي مبينه .. جواكي حاجه بتوجعك مش هينه .. قولي اللى فيكي تخبي ليه؟ مش مجبره .. واتعودي .. تنسي الوجع قبل الوجع ما يخوفك .. وماتقبليش فى الدنيا قوه تكتفك .. لو ١٠٠ ضعيفه بضحكه واحده هاتجمدي".

وماتسمحيش .. لو يوم تخبط الهموم .. قلبك يقوم .. يفتحلها .. وماتهربيش .. أصعب مشاكلك ماتناميش غير لما يظهر حلها .. دي الواحدة مش ممكن تعيش .. لو حاسه جرح ف قلبها .. فـ مبالك انتي باللي عايشة سنين بتكسر نفسها".