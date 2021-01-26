نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "براحته"..ن بيل الحلفاوي يرد على عدم ترحيب رمضان صبحي بلاعبي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - آثار الفنان نبيل الحلفاوي جدلا كبيرا عبر موقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء متابعته لماتش الأهلي وبيراميدز اليوم.

وكتب "الحلفاوي" معليقا على ماتش اليوم: "أنا لاحظت إن كهربا لما بينزل أثناء الماتش بيلعب أحسن.. بيبقى الفولت أعلى من نزوله مع البداية".

وعن عدم ترحيب رمضان صبحي بلاعبي النادي الأهلي، رد "الحلفاوي" قائلا: "براحته".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي مشجع ومتابع جيد لكرة القدم حيث دائما ما يثير الجدل بتغريداته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أثناء المباريات.