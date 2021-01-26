ليلى علوي تستعيد ذكريات جمعتها بابنها من الطفولة

القاهرة - محمد ابراهيم - تغزلت الفنانة ليلى علوي في ابنها وذلك من خلال مشاركتها بعض الصور التي جمعتها به عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علوي" قائله: " أكتر لحظة بلاقي نفسي مش عارفة اتكلم أو أعبر عن اللي حاسة بيه هي اللحظة اللي بتكلم فيها عنك عن ابني وسندي وضهري في الدنيا".

وأضافت: بيتهيألي كل أم بتحس كده ناحية ولادها وبالذات لما يبدأوا يكبروا ومسؤوليتهم تتحول لصداقة وصحوبية وأوقات حلوة بنتشاركها زي الصحاب خالد صاحبي وأخويا وابني وأقرب إنسان ليا في الدنيا وحبي ليك أكبر بكتير من كل اللي ممكن يتكتب، بادعيلك بالنجاح والسعادة والرضا والصحة وإن ربنا يديلك كل اللي بتحلم بيه واكتر ".