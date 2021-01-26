تعرض منصة شاهد vip، حاليا الجزء الثاني من مسلسل اللعبة "٢" بطولة نخبة من نجوم الكوميديا هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت ومي كساب ومحمد الليثي الشهير بمازو. وسيعرض العمل علي قناة ام بي سي مصر خلال شهر رمضان المقبل يذكر ان الجزء الاول من مسلسل اللعبة قد حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه عبر منصة شاهد او قناة ام بي سي مصر مسلسل "اللعبة 2" أشرف على كتابته فادى أبو السعود، وسيناريو وحوار أحمد سعد والى، ومحمد صلاح خطاب، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التونى،

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلسل اللعبة 2 على منصة شاهد.. ويعرض على هذه القناة في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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