لطيفة توجه رسالة دعم لمحمد الصغير عقب إصابته بكورونا

القاهرة - محمد ابراهيم - دعت الفنانة لطيفة لخبير التجميل محمد الصغير، وذلك عقب تجهور حالته الصحة عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت لطيفة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: " بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله القادر على كل شيء اللهم اجعل بدك ويد رسولك محيطة به، واطباءه، اللهم احطه بلطفك وكرمك وجودك يا من قول للشيء كون فيكون".

وكانت الإعلامية مها الصغير ابنة محمد الصغير كشفت عن مستجدات حالة والدها قائله: "محمد الصغير ابويا وحب عمري حبيبي ونور عيني وحرمه امي اجمل واقوي واطيب قلب ملكة العلايلي ارجو الدعاء له بالشفاء العاجل، اسألكم الدعاء لإنه تعبان اوي اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أبي وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".