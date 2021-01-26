أمير رمسيس: عرض فيلم حظر تجول بختام مهرجان القدس للسينما العربية

وأكدت الفنانة إلهام شاهين أن شخصيتها في فيلم حظر تجول جعلت المشاهد لأول مرة يتعاطف مع قاتلة ومجرمة، وهنا تكمن عبقرية السيناريو.

وأشارت إلى أن طرح الفيلم خلال الوقت الحالي في دور العرض السينمائي مغامرة كبيرة، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور بعد الإشادة النقدية بمهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت لـ"دوت الخليج" إن تعاونها مع أمير رمسيس كان سلسًا ومثمرا، كما أنها سعيدة للغاية للوقوف أمام الممثل الفلسطيني الكبير كامل الباشا، خاصة وأنه حاصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.



وحصلت النجمة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن" ضمن منافسته بالمسابقة الرسمية بالمهرجان القاهرى.



الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.