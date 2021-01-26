دوت الخليج الفني يكشف كواليس مشاركة الطفل منذر محمد مهران في كليب "مصباح علاء الدين"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب والد الطفل منذر محمد مهران شبيه محمد رمضان الذى ظهر فى كليب "مصباح علاء الدين"، عن سعادته الشديدة بردود أفعال الناس على أداء منذر فى الكليب.

وقال والد الطفل ل"دوت الخليج الفني"، أنه لم يتوقع هذه الردود الإيجابية وسعيد بها جدا، مشيراً إلى أن منذر من صغره وهو يحلم بالتمثيل مع محمد رمضان ويحبه ويحب تقليده".

وتابع"لما قرر المخرج محمد سلامة أن يعطي الفرصة لمنذر فى كليب "مصباح علاء الدين"، متعبهوش خالص وخلصه فى 24 ساعة".

وعن كواليس الكليب بين منذر والنجم محمد رمضان، أشار أن محمد رمضان أعجب به بشكل كبير، معبراً عن ذلك قائلاً"محمد رمضان كان مبسوط بيه جداً وقاله أنت معجزة أنت شبهي أكتر من ابني".

يذكر أن الطفل منذر محمد مهران شارك من قبل فى عدد من الأعمال الدرامية ولكن بمشاهد صامتة وهى مسلسل "البرنس"، و"ليالينا"، كما أنه حاليا يشارك فى مسلسل "الحرامي"، ومسلسل "موسي".