نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
بعد استخفافها بعالم الجن.. نور اللبنانية تلجأ لصديقتها لعلاجها من السحر الأسود
بتطور الأحداث المثيرة للرعب، تجد المذيعة نور التي تؤديها النجمة نور اللبنانية، نفسها هي الأخرى فريسة لأعمال السحر الأسود، لتمر بنفس تجربة صديقتها والتي استقبلتها نور في البداية باستخفاف واستنكار، لينتهي بها الحال بطلب المساعدة منها، وذلك ضمن أحداث مسلسل الإثارة والرعب جمال الحريم الذي يعرض حاليًا على قناة DMC الساعة 8 مساءً، بالإضافة إلى منصة Watch It.
عرض فيلم حظر تجول على التليفزيون.. تفاصيل
يعرض فيلم "حظر تجول" لأول مرة على شاشة التلفزيون مباشرة من قاعات السينما يوم 29 من يناير الجاري عبر شبكة OS N
محمد مهران ردا على انتقاد مشهد الحفلة في "لؤلؤ": العمل ليس مبنيا على أحداث حقيقية
رد محمد مهران، كاتب سيناريو مسلسل لؤلؤ على الانتقادات التي وجهت لمشهد حفلة "لؤلؤ" التي تجسدها مى عمر، ووصف البعض له بالمبالغ فيه.
بعد تدهور صحته.. مها الصغير تدعو لوالدها بالشفاء
شاركت الاعلامية مها الصغير متابعيها صورة لوالدها خبير التجميل محمدالصغير وارفقت معها دعاء له بالشفاء، وذلك من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير
كشفت الاعلامية مى حلمي عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لحادث على طريق المنصورية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ مي حلمي بعد تعرضها لـ حادث سير.. عرض فيلم حظر تجول على التليفزيون.. محمد مهران يرد على انتقاد مشهد الحفلة بـ"لؤلؤ" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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