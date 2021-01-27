فن ومشاهير

اليوم عرض "يوميات ماسح أحذية" و"عبد داغر" بساقية الصاوي

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القاهرة - محمد ابراهيم - تختتم اليوم الاربعاء الموافق ٢٧ يناير الفعاليات السينمائية التي قام بتنظيمها كل من المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" بالتعاون مع ساقية الصاوي برئاسة "محمد الصاوي" و ذلك في تمام السابعة مساءا.

ويعرض خلال الفعالية كل من فيلم يوميات ماسح أحذية" و"عبد داغر" للمخرج "وحيد مخيمر" و عقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية" شاهندة محمد علي".

يذكر أن الفعاليات أقيمت علي مدار شهر كامل من عروض لأفلام المركز القومي للسينما و قد تم خلالها عرض مجموعة من الأفلام  إنتاج المركز القومي للسينما، والدعوه عامه للجمهور ومحبي السينما لحضور الفعاليات اليوم والتي تقام مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ علي أقصي درجات الأمن و السلامة الممكنة لكل الحضور.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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